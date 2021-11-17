Ters yönde giden alkollü sürücüye 2 bin 822 TL ceza - Son Dakika

KONYA'da, otomobiliyle ters yönde giden ve 1.59 promil alkollü olduğu belirlenen A.K.'nin ehliyetine, 6 ay süreyle el koyuldu. 2 bin 822 TL ceza kesilen sürücünün ters yönde gittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi'nde meydana geldi. A.K.'yi, otomobille ters yönde gittiği sırada fark eden diğer sürücüler, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese giden polis ekipleri, Fatih Caddesi kavşağında aracı durdurdu. Yapılan testte 1.59 promil alkollü olduğu belirlenen A.K.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyulurken, aracı da trafikten menedildi. A.K. hakkında ayrıca 'alkollü ve ters yönden araç kullanmak' ve 'trafik güvenliği tehlikeye sokmak'tan 2 bin 822 TL ceza uygulandı.?