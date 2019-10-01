Son Dakika Haberleri: Ters yönden giden otobüs şoförü kameraya yakalandı
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Ters yönden giden otobüs şoförü kameraya yakalandı

1 saat önce

Ankara'da özel bir halk otobüsünün ters yönden ilerlediği anlar, vatandaş kamerasına yansıdı.

Ters yönden giden otobüs şoförü kameraya yakalandı, System.String[]

Ankara'da özel bir halk otobüsünün ters yönden ilerlediği anlar, vatandaş kamerasına yansıdı.

Etimesgut ilçesinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, özel bir halk otobüsü şoförünün, yolcuların ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atarak ters yönden ilerlediği anlar yer aldı.

Ankara'da dün meydana gelen ve 4 vatandaşın hayatını kaybettiği özel halk otobüsü kazasından hemen sonra akşam saatlerinde, Ahi Mesud Bulvarı'nda ikamet eden bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler, özel halk otobüsü şoförünün sorumsuzluğunu gözler önüne serdi.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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