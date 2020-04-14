Ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attı... O anlar kamerada - Son Dakika

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Ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attı... O anlar kamerada
14 dakika önce
Ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attı.
Ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attı... O anlar kamerada
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ters yönden giden otomobil trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Karabük- Bartın Karayolu Beştepeler mevkisinde plakası alınamayan bir otomobil ters istikamette ilerledi. Bartın istikametine ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmezken, hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.
Şans eseri bir kazaya neden olmadan ters yönde ilerleyen otomobilin o anları, Bartın istikametine giden bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 11:17 Kaynak: İHA
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