Ters yönden giden sürücülere ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ters yönden giden sürücülere ceza - Son Dakika

Ters yönden giden sürücülere ceza

6 saat önce

Karabük'te, ters yönden ilerleyen iki ayrı sürücüye toplam 2 bin 456 lira ceza kesildi.

Ters yönden giden sürücülere ceza, System.String[]

Karabük'te, ters yönden ilerleyen iki ayrı sürücüye toplam 2 bin 456 lira ceza kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Balıklarkayası mevkisinde yakıtı azalan bir kadın sürücü, akaryakıt istasyonuna girmek için ters yöne saptı.


Ters yönde yaklaşık 300 metre ilerleyen sürücünün o anları cep telefonu tarafından kaydedildi.


Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) kayıtlarını inceleyen Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasını tespit ettikleri araca bin 228 lira para cezası kesti.


Safranbolu- Bartın yolu üzerinde ters yönden ilerleyen bir başka sürücü de cep telefonuyla kaydedildi.


Kastamonu'dan Karabük istikametine giden kamyon sürücüsü, Safranbolu-Bartın yolu üzerinde ters yönde ilerleyen bir aracı fark etti. Trafiği tehlikeye atarak ters yönde ilerleyen sürücünün o anları cep telefonuyla kaydedildi.


KGYS görüntülerini inceleyen Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasını tespit ettikleri araca bin 228 lira ceza kesti.


Öte yandan, 5000 Evler Mahallesi ile Safranbolu ilçesi Emek Mahallesini birbirine bağlayan köprü üzerinde sollama yapıp karşı şeride geçen bir sürücü araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde sollama yapan otomobil sürücüsünün kontrolü sağlayamadığı ve karşı şeride girdiği görülüyor. Karşı şeritten gelen sürücünün ise kenara yanaşıp yol verdiği görülen görüntülerdeki otomobilin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi, Özgür Duran'dan bir ize rastlanmadı
3 farklı rolde dolandırıcılığa 4 tutuklama Evindeki gizli bölmede yakalanan cezaevi firarisi kadın: Cumhurbaşkanı bizi affetsin Yurtdışına kaçmak isteyen göçmen, epilepsi nöbeti geçirip hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 23:43:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ters yönden giden sürücülere ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]