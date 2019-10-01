Ters yönden giren özel halk otobüsü şoförü kamerada

ANKARA - Ankara'da Bir özel halk otobüsü Etimesgut'ta ters yoldan gittiği anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Başkent Ankara'da çekilen görüntü bir otobüs şoförünün daha sorumsuzluğun gözler önüne serdi. Etimesgut ilçesinde çekildiği öğrenilen görüntüde ters yoldan giden bir özel halk otobüsünün diğer şoförlerin canını hiçe saydığı anlar yer aldı. Halbuki dün Ankara'da yaşanan bir acı olayla 4 kişi yaşamını yitirdi. Mamak'da meydana gelen kaza özel halk otobüsü yolcuların beklediği durağa girmiş ortalık can pazarına dönmüştü.