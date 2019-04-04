Ters Yöne Dönüş Yapan Otomobil Motosikletliye Çarptı
1 saat önce
Levent'te sürücüsünün bir anda ters yöne dönüş yaptığı otomobil motosikletliye çarptı.
Levent'te sürücüsünün bir anda ters yöne dönüş yaptığı otomobil motosikletliye çarptı. Motosiklet
sürücüsünün çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladığı anlar kameralara yansıdı. Kaza, İstanbul
Levent Büyükdere Caddesi
'nde geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü bir anda ters yöne dönüş yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil seyir halindeki motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı. Kazada motosiklet sürücüsünün kalça ve omuz kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:11 Kaynak: İHA
Araba Tutkusu Olan Vatandaş, 1999 Model Toros'unu Evinin Odasında Saklıyor
Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Düzenleme
Son Dakika! YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor
Son Dakika! Merkez Bankasından Bir Hamle Daha! Swap Satış Limitini Yüzde 40'a Yükseltti