DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralıKOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu geçişinde otomobilin önünde seyreden kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu geçişinde otomobilin önünde seyreden kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Dilovası geçişi Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında meydana geldi. İstanbul yönüne gitmekte olan Arif Uğur idaresindeki 41 KY 907 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Fatih Kılıç idaresindeki 54 YC 861 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil yola savrulurken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan aynı aileden 5 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücünün eşi Yeşim Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Arif Uğur, çocukları Tuna Uğur, Ayşe Uğur ve sürücünün kardeşi Eyüp Uğur ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde 2 şerit trafiğe kapanırken, araç geçişleri tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hayatını kaybeden Yeşim Uğur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kaza yerinden görüntülerEkiplerin çalışmalarıDetay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli),

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Ters yöne geçen otomobile, seyir halindeki 3 otomobil çarptığı anlar kamerada

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçti ve seyir halindeki 3 otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan kişi BAKUT ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza anının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüler ortaya çıktı.Kaza, dün saat 15.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Demirtaş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Fatma Pelin Y.'nin (28) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ACZ 609 plakalı otomobil, orta refüjü aşarak karşı yola geçti. Seyir halindeki İbrahim Ü. (69) yönetimindeki 16 NKR 16 plakalı otomobil, Samet K.'nin (27) kullandığı 16 CAA 87 plakalı otomobil ve Sebahattin H. (61) idaresindeki 16 GJ 170 aniden önlerine çıkan Fatma Pelin Y.'nin otomobiline çarptı. 4 otomobilin karıştığı kazada, Fatma Pelin Y. ile Samet K.'nin otomobilinde yolcu konumunda bulunan kimliği belirsiz kişi araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Araçta sıkışanlar, o sırada kaza yerinde olan Bursa Arama Kurtarma Spor Derneği (BAKUT) gönüllüleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazada; Fatma Pelin Y., Samet K. ve bu kişilerin otomobillerinde yolcu olarak bulunan birer kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.Kaza nedeniyle Yakın Çevre Yolu'nun Acemler istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Yol, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.O ANLAR KAMERAYA YANSIDIKazanın görüntüleri, saniye saniye çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Fatma Pelin Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından karşı yöne geçtiği ve ters yönden gelen 3 otomobilin de peşi sıra çarparak kazaya karıştığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Kaza anı güvenlik kamerasıDosya adı: 1909kaza_kameraSüre: 0.34 Boyut: 65 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Otomobil, İtfaiye, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:59 - Kaynak: DHA

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