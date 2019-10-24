Ters yöne girdi, kameraları ve sağlık sorununu bahane etti

Isparta'da ters yönden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı

Polisi görünce kaçmaya çalışan alkollü sürücünün arkadaşından gazetecilere pişkin soru: "Poz alacak mısınız, poz verelim mi?"

ISPARTA - Isparta'da alkol denetimi yapan polisleri görünce ters yönden kaçmaya çalışan sürücü, trafik ekiplerinden kurtulamadı. Polis ekiplerinin yakaladığı alkollü sürücü, uzatılan alkolmetreyi üflerken ciğerinde rahatsızlığı bulunduğu gerekçesiyle üfleyemediğini belirtti. Sürücü bir süre sonra yapılan ölçümde ise 1.23 promil alkollü çıktı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik kazalarının azaltılması ve alkollüyken araç kullanımını engellemek amacıyla farklı yer ve zaman dilimlerinde denetim çalışmaları gerçekleştiriyor. Isparta İstiklal Mahallesi'nde önceki gün uygulama yapan ekipler, denetimi fark edince ters yönden kaçmaya çalışan bir sürücüyü kıskıvrak yakaladı. Sürücüye, üflemesi için alkolmetreyi uzatan ekipler, önce kameraların çektiği bahanesiyle karşılaşırken daha sonra da 'Kaburgalarımda ve ciğerimde sıkıntı var, üfleyemiyorum' bahanesiyle karşılaştı.

Durumu ve kanundaki ilgili maddeleri izah ederek, denetimi tamamlamaları gerektiğini ifade eden ekipler, bir süre sonra alkolmetreyi üflettiklerinde, sürücünün 1.23 promil alkollü olduğunu belirledi.

Önce, uygulamayı çeken kameraları daha sonra da sağlık sorunları olduğunu bahane eden sürücü, yapılan kontrolde alkollü çıkınca Karayolları Trafik Kanunu gereğince alkollü şekilde araç kullanmaktan işlem yapılarak, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücüye 1.00 promil üzeri olduğu için ayrıca sağlık kontrolü ve idari işlem gerçekleştirildi.

Sürücü belgesinde 90 ceza puanı bulunan alkollü sürücünün ehliyetine el konulma süreci de bu nedenle 2 ay daha uzatılarak süre 8 aya yükseldi.

Alkollü sürücü ve arkadaşı, uygulamada gerekli işlemleri tamamlayan trafik ekiplerine, 'İşiniz, gücünüz rast gelsin' temennisinde bulundu.

İşlem yapılmak üzere hastane ve polis merkezine sevk edilen alkollü sürücünün arkadaşı ise basın mensuplarına dönerek, "Poz alacak mısınız, poz verelim mi?" şeklinde konuşarak bölgeden ayrıldı.