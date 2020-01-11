Ters yöne girdi trafiği felç etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ters yöne girdi trafiği felç etti - Son Dakika

Ters yöne girdi trafiği felç etti

6 saat önce

Eskişehir'de ters şeritte seyrederek trafiğin akışını engelleyen bir otomobil araç kamerasına yansıdı.

Ters yöne girdi trafiği felç etti, System.String[]

Eskişehir'de ters şeritte seyrederek trafiğin akışını engelleyen bir otomobil araç kamerasına yansıdı.


Eskişehir'de trafiğin yoğun olduğu Basın Şehitleri Caddesi'nde sabah saatlerinde ters yönde ilerleyen bir otomobil, araç kamerasına yansıdı. Diğer sürücülere zor anlar yaşatan sürücüsü, kazaya davetiye çıkardı. Doğru yönden giden aracın kamerasına yakalanan otomobil, trafiği bir müddet tıkadı. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı gören vatandaşlar, otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:06 Kaynak: İHA
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