Ters yöne girdi, yol verilmeyince aracı tekmeledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ters yöne girdi, yol verilmeyince aracı tekmeledi

19.04.2023 14:00

Büyükçekmece'de bir kadın, ters yönden ilerleyen başka bir kadın sürücüye yol vermeyince ortalık karıştı.

Büyükçekmece'de bir kadın, ters yönden ilerleyen başka bir kadın sürücüye yol vermeyince ortalık karıştı. Araçtan inen şahıslar, yanında kızının da olmasına aldırmadan kadının aracını tekmeleyip hakaret etti. Yaşanan o anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya bir kadın, ters yönden gelen başka bir kadın sürücüye yol vermek istemedi. Bunun üzerine aracından inen şahıslar, sürücüye tepki göstermeye başladı. Çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle daha da hararetlenen tartışma da hatalı sürücü ve arkadaşı, yanında kızının olmasına da aldırmadan kadının aracına tekme atarak hakaretler etmeye başladı. Hakaretlerini bir süre daha sürdüren kadın aracına binerek oradan uzaklaşırken, yaşanan o anlar ise saniye saniye araç sürücüsünün cep telefonu tarafından kayda alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Fatih Mahallesi, Büyükçekmece, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters yöne girdi, yol verilmeyince aracı tekmeledi - Son Dakika


Son Dakika
13:44 İngiltere'de kadın öğretmen, sınıfta kendini tatmin ederken video çekti
12:57 Yumurtadan çıkan 4 bacaklı civciv köylüleri şaşkına çevirdi
12:57 Üsküdar'daki kaçak kafeler yıkıldı! O anları paylaşan İmamoğlu'ndan bakanlığa gönderme var
12:51 İlkay Gündoğan, Barcelona iddialarını doğruladı: Görüşmeler oldu
12:48 Kadın sürücülerin yol verme kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler
12:47 İlkay Gündoğan, Avrupa futboluna damga vuran iddiayı doğruladı: Görüşmeler oldu
12:44 Aile dizisindeki eşcinsellik olay yarattı! Seyircileri ikiye böldü
12:40 Ceset diye geldiler, beze sarılı cansız manken çıktı
12:40 Otomobil direğe saplandı! Anne ile evladı hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı
12:36 Murat Ongun "Kim bu?" diyerek tepki göstermişti! Üsküdar'da yıkımı silahıyla engelleyen şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2023 14:11:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ters yöne girdi, yol verilmeyince aracı tekmeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement