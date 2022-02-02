Üye Girişi
Ters yöne giren alkollü sürücü karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı - Son Dakika

Ters yöne giren alkollü sürücü karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı

02.02.2022 10:28

Ters yöne giren alkollü sürücü karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı Edirne'de ters yönde seyir halinde olan alkollü sürücü, karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı.

Ters yöne giren alkollü sürücü karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı

EDİRNE - Edirne'de ters yönde seyir halinde olan alkollü sürücü, karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İstasyon Mahallesinde Profesör Doktor Süheyl Ünver Caddesinde meydana geldi. Yüksek promil alkollü olduğu öğrenilen Y.Ö. idaresindeki 11 ED 764 plakalı otomobiliyle ters yönde seyir etmeye başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı istikametten gelen E.Ç. kontrolündeki 34 PG 6140 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı alkolmetre testinde 2 sürücünün de yüksek alkolü çıktığı öğrenildi. Sürücülerin ehliyetlerine 6 ay süreyle el konularak, idari para cezası uygulandı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle otomobil yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ters yöne giren alkollü sürücü karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı
Ters yöne giren alkollü sürücü karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı
Ters yöne giren alkollü sürücü karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı
Ters yöne giren alkollü sürücü karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı
Ters yöne giren alkollü sürücü karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı
Ters yöne giren alkollü sürücü karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı

YORUMLAR
500

Edirne, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ters yöne giren alkollü sürücü karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:58 Aylar sonra ilk kez! Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri halkın karşısına çıktı
11:58 Kar yağışı Balkanlar üzerinden geldi! Trakya kara teslim
11:54 Bir estetik ameliyatı faciası daha! Yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetti
11:45 Bakanlık'tan CHP'nin YHT ihalelerine ilişkin iddialarına yanıt verildi!
11:41 Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı! Taraftarlar dört gözle futbolcuyu bekliyor
11:34 Omicron varyantının yeni semptomu soluk, gri veya mavi renkli dudaklar
11:30 Esra Erol'un tepki çektiği Elif olayında yeni gelişme! Dün sevgilisiyle gitmişti, bugün baba evine döndü!
11:29 Üçlü ilişki cinayetinde yalanı ortaya çıkan kadın tutuklandı!
11:25 Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı
11:22 İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 12:04:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ters yöne giren alkollü sürücü karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement