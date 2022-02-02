Ters yöne giren alkollü sürücü karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı - Son Dakika

Ters yöne giren alkollü sürücü karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı

EDİRNE - Edirne'de ters yönde seyir halinde olan alkollü sürücü, karşı yönden gelen başka bir alkolü sürücüye çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İstasyon Mahallesinde Profesör Doktor Süheyl Ünver Caddesinde meydana geldi. Yüksek promil alkollü olduğu öğrenilen Y.Ö. idaresindeki 11 ED 764 plakalı otomobiliyle ters yönde seyir etmeye başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı istikametten gelen E.Ç. kontrolündeki 34 PG 6140 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı alkolmetre testinde 2 sürücünün de yüksek alkolü çıktığı öğrenildi. Sürücülerin ehliyetlerine 6 ay süreyle el konularak, idari para cezası uygulandı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle otomobil yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.