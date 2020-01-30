Ters yöne giren alkollü sürücü yolcu otobüsüyle çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ters yöne giren alkollü sürücü yolcu otobüsüyle çarpıştı - Son Dakika

Ters yöne giren alkollü sürücü yolcu otobüsüyle çarpıştı

52 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde alkollü sürücü, kullandığı hafif ticari araç ile ters yönde seyrederken, yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Ters yöne giren alkollü sürücü yolcu otobüsüyle çarpıştı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde alkollü sürücü, kullandığı hafif ticari araç ile ters yönde seyrederken, yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, D-110 Karayolu üzeri Deveci yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan aldığı yolcuları Çanakkale'ye götüren Z.K. yönetimindeki 16 ABE 710 plakalı yolcu otobüsü ile ters yönde seyrettiği iddia edilen S.S. (47) idaresindeki 59 KG 105 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.


Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücü S.S. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. - TEKİRDAĞ

Çanakkale, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:52 Kaynak: İHA
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