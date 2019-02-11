Son Dakika Haberleri: Ters Yöne Giren Araç Trafiği Birbirine Kattı

Ters Yöne Giren Araç Trafiği Birbirine Kattı

50 dakika önce

Büyükçekmece Hadımköy Yolu, Beylikdüzü istikametinde bağlantı yolunda ters yönden geldiği söylenilen araç trafiği birbirine kattı.

Ters Yöne Giren Araç Trafiği Birbirine Kattı, System.String[]
Büyükçekmece Hadımköy Yolu, Beylikdüzü istikametinde bağlantı yolunda ters yönden geldiği söylenilen araç trafiği birbirine kattı. Zincirleme kazanın yaşandığı yolda 1 kişi hafif yaralanırken bölgede yoğun trafik oluştu. Olay, Büyükçekmece Hadımköy Yolu, Beylikdüzü istikametinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PK 1978 plakalı araç sürücüsü ters yönden yola katılmaya çalıştı. Bu sırada yol üzerinde seyreden bir servis aracı da Beylikdüzü istikametine seyir halindeydi. Kaygan yolda duramayan servis aracı ters yönden karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen araca çarptı. Araç birkaç metre ileriye savruldu. Arkadan gelen kamyon sürücüsü duramayarak binek araca çarptı. Zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri kaza yapan araçları yola kenarına çektirdi. Bölgede kaza nedeniyle bir süre yoğun trafik oluştu.

(Murat Delice/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:16 Kaynak: İHA

Hadımköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Araç, 3. Sayfa
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