Son Dakika Haberleri: Ters yöne giren araç trafiği felç etti
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Ters yöne giren araç trafiği felç etti

37 dakika önce

Lüleburgaz'da yanlış yöne giren bir araç trafikte kısa süreli felce neden olurken, çevredeki vatandaşlar sürücüye yardımcı olarak trafiğin akmasını sağladılar.

Ters yöne giren araç trafiği felç etti, System.String[]
Lüleburgaz'da yanlış yöne giren bir araç trafikte kısa süreli felce neden olurken, çevredeki vatandaşlar sürücüye yardımcı olarak trafiğin akmasını sağladılar.

Lüleburgaz'ın en işlek caddelerinden birisi olan Fatih Caddesi'nde 34 CDC 692 plakalı bir araç ters yönden girdi. Yolun bir anlık boş olmasıyla Halk Eğitim Merkezi önüne kadar gelen araç, cadde üzerinde normal seyir halindeki araçların geçmesine engel oldu. Kısa süreli trafik sıkışıklığına neden olan araç sürücüsünü çevredeki vatandaşlar uyardı. Yol kısa süreli tıkanıklığın ardından tekrar açıldı.

Vatandaşlar Fatih Caddesi'nde bu tarz durumların çok olduğunu belirterek, "Tabela olmasına rağmen kimse dikkat etmiyor. Zaman zaman böyle durumlar yaşanıyor. Neyse ki kısa sürede çözüldü" dediler. Ayrıca bazı vatandaşlar, yol kenarında kaldırımın üzerine park eden araçların da yayalara büyük zorluk çıkarttığını belirttiler. - KIRKLARELİ
Lüleburgaz, Fatih, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:49 Kaynak: İHA
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