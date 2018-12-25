Ters Yöne Giren Ciple Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 1 Ölü, 10 Yaralı
1 saat önce
Ters yöne giren ciple yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralıORDU - Ordu'da ters yöne giren cip ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 10 kişi de yaralandı.
Ters yöne giren ciple yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
ORDU - Ordu
'da ters yöne giren cip ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 10 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Ordu- Fatsa
Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yöne giren Yaşar
Çakır yönetimindeki 52 HT 624 plakalı cip ile Hazım Ş. yönetimindeki 34 UMC 95 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada cip sürücüsü Yaşar Çakır hayatını kaybederken, yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ordu ve Fatsa Devlet Hastanelerinde tedavi alındı.
Kazayı gören İbrahim Tatlıgül, "Aynı araç (cip) tünel girişinden önce okul servisimizin üzerine ters yönden sürdü. Araçtan son anda kaçabildik. İntihar ediyor diye konuştuk hatta. Birisine sebep olmasa bari diye konuşmuştuk. Kesinlikle araç şoförü normal değildi" dedi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:05 Kaynak: İHA
Katil Olduğu İddia Edilen Damat, Canlı Yayında Gözaltına Alındı
Kayıp İşçinin, Arkadaşı Tarafından Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
15 Yaşındaki Kızı Öldüren Suudi Genç, Özel Jetle ABD'den Suudi Arabistan'a Kaçırıldı
İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü