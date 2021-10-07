Şanlıurfa'nın Akabe Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan kazada iddiaya göre, Karaisalı Mahallesi'nden aldığı tarım işçilerini Gaziantep'e taşıyan Ahmet Ataş, minibüsüne akaryakıt almak için ters yöne girdi.
Bu esnada karşı yönden gelen Mustafa Acı'nın kullandığı otomobille tarım işçilerini taşıyan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mustafa Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüste bulunan 17 yaralı tarım işçisi ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte olay yerinden görüntüler;
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı - Son Dakika