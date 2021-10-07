Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı - Son Dakika

Ters yöne giren minibüs, otomobille çarpıştı: 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da akaryakıta gitmek için ters yönde ilerleyen tarım işçilerini taşıyan minibüsün otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaşamını yitirirken, 17 işçi yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Akabe Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan kazada iddiaya göre, Karaisalı Mahallesi'nden aldığı tarım işçilerini Gaziantep'e taşıyan Ahmet Ataş, minibüsüne akaryakıt almak için ters yöne girdi. OTOMOBİL İLE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI Bu esnada karşı yönden gelen Mustafa Acı'nın kullandığı otomobille tarım işçilerini taşıyan minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, 17 İŞÇİ YARALANDI Ekipler tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mustafa Avcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüste bulunan 17 yaralı tarım işçisi ise ambulanslarla kent merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte olay yerinden görüntüler;

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