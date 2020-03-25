Ters yöne giren motosiklet kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika

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Ters yöne giren motosiklet kazaya neden oldu: 1 yaralı
7 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ters yönde seyreden motosikletin başka bir motosikletle çarpışası sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, ters yönde seyreden motosikletin başka bir motosikletle çarpışası sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Kuşadası Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 09 BT 483 plakalı motosiklet, marinadan hastane istikametine gitmek isterken ters yöne girdi. Bu sırada Atatürk Bulvarı'nda kendi istikametinde gelen B.B. yönetimindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Y.A.'nın arkasında yolcu olarak oturan kadın motosikletten düşerek yaralandı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adın tedavi altına alındı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:07 Kaynak: İHA
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