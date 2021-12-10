Ters yöne giren otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi'nde 3544. Sokak'tan Remzi Güven Caddesi'ne girerken kavşaktan ters yöne giren Ahmet Ö.'nün kullandığı 07 ABZ 001 plakalı otomobil, Mehmet Akif Caddesi'nden Remzi Güven Caddesi istikametine gitmekte olan Fatma Sert'in kullandığı 09 AFL 430 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fatma Sert, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. - ANTALYA

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