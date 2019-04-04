Son Dakika Haberleri: Ters Yöne Giren Otomobilin Motosiklete Çarpması Kamerada

Ters Yöne Giren Otomobilin Motosiklete Çarpması Kamerada

31 dakika önce

BEŞİKTAŞ'ta bir anda ters yöne giren otomobil, karşısına çıkan motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Ters Yöne Giren Otomobilin Motosiklete Çarpması Kamerada, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta bir anda ters yöne giren otomobil, karşısına çıkan motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Motosikletiyle havaya uçarak takla atan sürücü yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil, bir anda U dönüşü yaparak ters yöne girdi. Karşıdan gelen bir otomobil ve otobüse çarpmaktan son anda kurtulan otomobil, sol şeritten ilerleyen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsü Çetin Göksu, motosikletiyle birlikte havada takla atarak yere düştü. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Göksu'nun, sol kalçasında ve omzunda kırıklar olduğu öğrenildi. 

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir anda U dönüşü yaptığı, karşıdan gelen otomobil ve otobüsle son anda çarpışmaktan kurtulduğu ve motosikletle kafa kafa çarpıştığı görülüyor. Motosiklet sürücüsünün havada taklalar atarak yere düştüğü kameraya yansıyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:47 Kaynak: DHA

Büyükdere Caddesi, Motosiklet, Güncel
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