Son Dakika Haberleri: Ters Yöne Giren Otomobilin Motosiklete Çarpması Kamerada

Ters Yöne Giren Otomobilin Motosiklete Çarpması Kamerada

27 dakika önce

*Bir anda karşısına çıkan otomobile çarpan motosikletteki sürücü havada taklalar attı.

Ters Yöne Giren Otomobilin Motosiklete Çarpması Kamerada, System.String[]
*Bir anda karşısına çıkan otomobile çarpan motosikletteki sürücü havada taklalar attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Beşiktaş'ta bir anda ters yöne giren otomobil, karşısına çıkan motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Motosikletiyle havaya uçarak takla atan sürücü yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen bir otomobil, bir anda U dönüşü yaparak ters yöne girdi. Karşıdan gelen bir otomobil ve otobüse çarpmaktan son anda kurtulan otomobil, sol şeritten ilerleyen motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsü Çetin Göksu, motosikletiyle birlikte havada takla atarak yere düştü. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Göksu'nun, sol kalçasında ve omzunda kırıklar olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin bir anda U dönüşü yaptığı, karşıdan gelen otomobil ve otobüsle son anda çarpışmaktan kurtulduğu ve motosikletle kafa kafa çarpıştığı görülüyor. Motosiklet sürücüsünün havada taklalar atarak yere düştüğü kameraya yansıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:50 Kaynak: DHA

İstanbul, Beşiktaş, Motosiklet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel Oyuncu Birce Akalay'ın İstanbul'u Terk Ettiği İddia Edildi! Dolmabahçe'de 3,5 Saatlik Seçim Toplantısı! Erdoğan Kurmaylarıyla Buluştu Ekrem İmamoğlu'ndan Bir Seçim Açıklaması Daha: Sonucu Değiştirecek Bir Husus Yok Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın Teşekkür Afişine Aynı Şekilde Karşılık Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 10:17:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ters Yöne Giren Otomobilin Motosiklete Çarpması Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]