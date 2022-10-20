Ters yöne giren sürücü engelli vatandaşa çarptı - Son Dakika
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Ters yöne giren sürücü engelli vatandaşa çarptı

20.10.2022 04:55

Ters yöne giren sürücü engelli vatandaşa çarptı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ters yöne giren otomobilin çarptığı engelli vatandaş yaralandı.

Ters yöne giren sürücü engelli vatandaşa çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ters yöne giren otomobilin çarptığı engelli vatandaş yaralandı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi, Tekirdağ Caddesi üzeri eski sanayi mevkiinde meydana geldi. Otogar istikametinden Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine ters yönde seyreden K.L. idaresindeki otomobil, yaya olarak yoldan geçen H.K. isimli engelli vatandaşa çarptı.

Aracın ayna kısmının çarpması sonucu yere düşüp yaralanan H.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Safiye Seyhan: engelli vatandaşımız İnsanlar çok zor durumda lar şuan oturduğu evde merdivenlerden bile inemiyor pazarlara gidip geçim sagliyorlardi ama şimdi 40evde nasıl olacak bilmiyoruz ama bu insanlara yardım eden bile yok bu engelli vatandaşımızın sonu ne olacak. Adam Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters yöne giren sürücü engelli vatandaşa çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ters yöne giren sürücü engelli vatandaşa çarptı - Son Dakika
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