Ters yöne giren sürücü engelli vatandaşa çarptı

Safiye Seyhan:

engelli vatandaşımız İnsanlar çok zor durumda lar şuan oturduğu evde merdivenlerden bile inemiyor pazarlara gidip geçim sagliyorlardi ama şimdi 40evde nasıl olacak bilmiyoruz ama bu insanlara yardım eden bile yok bu engelli vatandaşımızın sonu ne olacak. Adam