Ters yöne giren sürücü engelli vatandaşa çarptı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ters yöne giren otomobilin çarptığı engelli vatandaş yaralandı.
Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi, Tekirdağ Caddesi üzeri eski sanayi mevkiinde meydana geldi. Otogar istikametinden Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine ters yönde seyreden K.L. idaresindeki otomobil, yaya olarak yoldan geçen H.K. isimli engelli vatandaşa çarptı.
Aracın ayna kısmının çarpması sonucu yere düşüp yaralanan H.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan H.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ters yöne giren sürücü engelli vatandaşa çarptı - Son Dakika