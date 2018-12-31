Ters Yöne Giren Sürücü Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı
32 dakika önce
ANKARA'da ters yöne girdiği ve alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı otomobil, karşıdan gelen otomobille çarpıştı.
ANKARA'da ters yöne girdiği ve alkollü olduğu öne sürülen sürücünün kullandığı otomobil, karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Çankaya
'daki kaza sabaha karşı meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, 34 BEH 164 plakalı otomobili ile Atatürk Bulvarı
üzerinde ters yöne girince, Ulus
yönünden Kızılay
'a doğru giden 06 AD 9455 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Ters yöne giren sürücünün alkollü olduğu iddia edilirken, bulvar üzerinde güvenlik önlemi alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:51 Kaynak: DHA
Melek Baykal, Eski Eşi Zafer Ergin İle Olan Evliliğinin Bilinmeyenlerini Anlattı
Alkolü Fazla Kaçırınca Direksiyon Başında Sızdı
Binali Yıldırım, İstanbul'da Rakibi Olan 'Ekrem İmamoğlu'nun Aleyhine Kullanılır' Diye Getirilen Dosyaları Geri Çevirdi
Temizlik Personelinin Çöpte Bulduğu Çuvalın İçinden Kadın Cesedi Çıktı