Ters yöne giren sürücüden ilginç bahane: "Sadece ben değil herkes kullanıyor" - Son Dakika
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Ters yöne giren sürücüden ilginç bahane: "Sadece ben değil herkes kullanıyor"

17.03.2022 14:51
Ters yöne giren sürücüden ilginç bahane: "Sadece ben değil herkes kullanıyor"

Edirne'de tarihi köprüleri kullanarak ters yönde giden ve trafiği tehlikeye sokan sürücülere ceza yağdı.

Edirne'de tarihi köprüleri kullanarak ters yönde giden ve trafiği tehlikeye sokan sürücülere ceza yağdı. Sürücülerden biri, "İşaret var, ama sadece ben değil herkes kullanıyor" diyerek kendini savundu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, tarihi köprüleri kullanarak ters yönde giden sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Saraçhane Köprüsü'nde ters yönde seyreden sürücüleri tek tek durduran ekipler, Karayolları Kanunu'nun 46/2H maddesi uyarınca ters yönde ilerledikleri için bin 823 lira ceza uyguladı.

"SADECE BEN DEĞİL HERKES KULLANIYOR"

Ters yönde seyrettiği için ceza uygulanan sürücülerden Osman Par, gazetecinin "Siz devamlı bu yolu kullanıyor musunuz?" sorusuna "Evet" cevabını verdi. Gazetecinin "İşaret levhası var" demesi üzerine sürücü Par, "Var, ama sadece ben değil herkes kullanıyor" dedi.

(Şener Urfa-İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ters yöne giren sürücüden ilginç bahane: 'Sadece ben değil herkes kullanıyor' - Son Dakika


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