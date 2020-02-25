Ters yöne girince tır ile çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ters yöne girince tır ile çarpıştı - Son Dakika

Ters yöne girince tır ile çarpıştı

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ters yönden giden otomobil TIR'a çarptı.

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ters yönden giden otomobil TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde terminal çıkışındaki benzinlik önünde yaşandı. E.K. idaresindeki 16 BM plakalı otomobil, çalıştığı işyerinde rahatsızlanan kızını almak için fabrikaya gitti. Dönüş yolunda ters istikametten alt yolu kullanmak isteyen E.K. bu sırada fabrikadan ana yola çıkmak üzere olan A.Ç. yönetimindeki 68 AAE plakalı tıra çarptı.


Kazada otomobildeki sürücünün eşi ve kızı hafif yaralandı.


Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:07 Kaynak: İHA
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