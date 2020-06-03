Tersakan Irmağı temizleme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Havza'da ilçe merkezinden geçen Tersakan Irmağı yatağındaki temizlik çalışmaları tamamlandı.

Devlet Su İşleri Samsun 7. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Havza Belediyesinin de destek verdiği temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ekipler tamamlanan çalışmaları inceledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Tersakan Irmağı'nın ilçenin güvenliği açısından önem arz ettiğini belirterek, "Irmak yatağında zaman içinde oluşan bitki örtüsü taşkın riski taşımaktaydı. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğüne yaptığımız yazışmalar neticesinde başlanan dere yatağının temizliği çalışmaları sona erdi. Dere yatağının temizlenmesi hem halkımızın sağlığı hem de ilçemizin sel ve su taşkınlarına karşı korunması önemli. Ayrıca yapılan çalışmalar ile bölge daha güzel bir görüntüye sahip oluyor. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğümüze çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Özdemir, Hacı Osman Deresi'nde de temizlik çalışmasına başlanacağı kaydetti.