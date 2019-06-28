Son Dakika Haberleri: Tersane bakımına götürülen tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi
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Tersane bakımına götürülen tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi

1 saat önce

Suriye'den, İstanbul'a tersane bakımına götürülen yedekli tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.

Suriye'den, İstanbul'a tersane bakımına götürülen yedekli tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için Suriye'den yola çıkarılan 274 metre uzunluğundaki 81 bin 295 grostonluk İran bayraklı "Tour-2" isimli tanker, Ege Denizi yönünden boğaza giriş yaptı.
Comoros Adaları bayraklı 45 metre uzunluğundaki "İonion Pelagos" isimli römorkör tarafından çekilerek, İstanbul Tuzla'daki tersaneye götürülen tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4", "Kurtarma-10", "Nazım Tur" ve "Zübeyde Ana" isimli römorkörler refakat etti.
Yedekli tankerin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı güvenlik gerekçesiyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Tersane bakımına götürülen tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:47 Kaynak: AA
İstanbul, Suriye, Çanakkale Boğazı, Güncel
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