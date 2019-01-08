Tersane İşçisinin Cesedi Sahilde Bulundu
1 saat önce İlandır
Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.
Yalova
'nın Altınova
ilçesinde tersaneler bölgesinde denizden bir erkek cesedi çıkarıldı.
Altınova tersaneler bölgesinde denizde sürüklenen bir ceset olduğu ihbarını alan polis belirtilen bölgeye gitti. Karaya çekilen cesedin üzerinden Genca Korkmaz (49) adına kimlik çıktı. Şahsın Kocaeli
Dil iskelesi mevkiindeki bir tersanede işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede cesette herhangi bir yaralanma ve darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Şahsın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - YALOVA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:55 Kaynak: İHA
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