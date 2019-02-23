Tersane İstanbul Temel Atma Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haliç'i tekrar, İstanbul'un incisi yaptık. Şimdi, yeni projelerle inşallah burayı bir üst lige çıkaracağız. Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haliç'i tekrar, İstanbul'un incisi yaptık. Şimdi, yeni projelerle inşallah burayı bir üst lige çıkaracağız. Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, gelecek kuşaklara daha güzel, daha huzurlu, daha yeşil, daha temiz bir İstanbul ve Türkiye bırakmak için gece gündüz koşturduklarını belirtti.



Bugüne kadarki yatırımların hem Haliç'in hem de İstanbul'un çehresini değiştirdiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



"Tıpkı bir asır, iki asır önce olduğu gibi Haliç'i tekrar, İstanbul'un incisi yaptık. Şimdi, yeni projelerle inşallah burayı bir üst lige çıkaracağız. Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz. Haliç bölgesinde aynı zamanda kuş parkı, doğa parkı ve açık hayvanat bahçesi yapacağız. Karaköy'den Sünnet Köprüsü'ne kadar uzanan 7 kilometrelik Haliç kıyısında yaya erişimini kolaylaştıran yeni bir düzenleme planlıyoruz. Proje kapsamında bölgeye yeni yeşil alanlar, teknopark ve 7,5 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu kazandırmayı hedefliyoruz. 1994 öncesi sadece 2 arıtma tesisi bulunan İstanbul'da atık sular yüzünden canlıların hayatı tehdit altındaydı. Bugün ise atık sular ileri teknolojiye sahip 84 tesiste, park ve bahçelerde kullanılabilecek şekilde arıtılıyor. İstanbul'un atık sularının yüzde 99'unu arıtır hale getirdik. Şimdi 14 atık su arıtma tesisi daha yapıyoruz. İnşallah bunları da önümüzdeki dönemde hizmete alacağız."



İstanbul'da 1994 öncesinde derelerin 48 kilometresi ıslah edilmişken bugün 513 kilometre dere ıslahına ulaştıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:



"1994 öncesi sadece vahşi çöp depolama alanları bulunan İstanbul, bugün 18 atık yönetim tesisiyle modern, temiz ve sağlıklı bir metropole dönüştü. Günde 19 bin ton çöpü bertaraf ediyoruz. Organik atıktan inorganik atığa kadar her yıl ortalama 20 bin ton kompost gübre üretip tabiattan geleni tekrar tabiata gönderiyoruz. Bir zamanlar çöplerin bile toplanmadığı İstanbul'da bugün çöp gazından elektrik enerjisi elde ediliyor. Bir yılda toplanan çöplerden 300 bin hanenin yıllık ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiyoruz. Avrupa'nın en büyük tesislerinden biri olacak Kemerburgaz Katı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin yapımına başladık. 1994'ten bugüne İstanbul'un yeşil alanlarını 6 kat artırdık. Çoğalan nüfusa rağmen kişi başına düşen yeşil alan miktarı, 12,17 metrekareyle Avrupa Birliği standartlarına ulaştı."



Sadece yollar değil şehir trafiğini doğrudan etkileyen otopark sorununa da kalıcı çözümler bulduklarını, değnekçiliğe, otopark terörüne son vererek modern ve güvenilir otoparklar inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, İstanbul'un otopark kapasitesini yüzde binin üzerinde artırdıklarını, 25 yılda 42 bin araç kapasiteli otopark yaptıklarını, 2023'e kadar ise 123 bin araç kapasiteli yeni otoparkları hizmete almayı planladıklarını bildirdi.



"İstanbul için çalışmayı sürdüreceğiz"



İstanbul'a toplamda 18,6 kilometre uzunluğunda tünel, 170 kilometre uzunluğunda metro hatları inşa ettiklerini, uzunluğu toplamda 14,2 kilometre olan tünelin ve 285 kilometre uzunluğundaki metro hatlarının yapımlarının devam ettiğini, 190 kilometreyi bulan tünel ve bin 100 kilometrelik metro hatlarıyla İstanbul'u dünyanın en yaygın ulaşım ağıyla donatmayı hedeflediklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:



"İnşallah önümüzdeki dönemde İstanbul'u yollarıyla, metrolarıyla, parklarıyla, şehir bahçeleriyle, altyapısı, üst yapısıyla, işte bugün burada olduğu gibi muhteşem tesisleriyle güzelleştirmeye devam edeceğiz. Şunu özellikle burada ifade etmek istiyorum: Şu anda Tersane İstanbul inşallah markalarla güçlü bir burada adeta toplumsal bir buluşma olacak ve bütün bunlarla beraber, hele sahil şeridindeki iki kilometre uzunluğundaki yollar buradaki bütün yatırımlar halkımızla buluşacak. Böyle bir adımın atılıyor olması da buraya ayrı bir zenginlik katacaktır. Rabbim güç ve ömür, milletimiz de destek verdiği sürece ülkemiz için, İstanbul için çalışmayı sürdüreceğiz."



Notlar



Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, bazı belediye başkanları, yatırımcı firma Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin de aralarında bulunduğu iş insanları ve vatandaşlar katıldı.



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