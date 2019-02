Tersane İstanbul Temel Atma Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "(Tersane İstanbul) Sayın Cumhurbaşkanımızın fikir ve emirleriyle tarih kokan bu bölge, ilimin, bilimin, sanatın, kültürün, turizmin merkezi olacak." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde konuşan Turhan, tarihi projenin İstanbul ve Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni ederek, "Anadolu'muz gibi İstanbul'umuzun da her yeri bir başka güzel ve özeldir. Şu an içinde bulunduğumuz Haliç bunun en müşahhas örneğidir. Güzelliğiyle dillere destan Haliç yani Altın Boynuz aynı zamanda şanlı tarihimizin yazılmasında müstesna bir yere sahiptir." diye konuştu.



Turhan, şöyle devam etti:



"Burası Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren ecdadımızın gemi inşa merkezidir. Atalarımız yaklaşık 5 asır boyunca adeta endüstri merkezi olarak işlem gören Haliç Tersaneleri'nde üretilen gemilerle dünyaya nizamat vermiştir. Osmanlı'dan Cumhuriyete burası aynı zamanda insanımızın en önemli geçim kaynağından biri olmuştur. Gün gelmiş Haliçle birlikte bu bölge, bu tersaneler kaderine terk edilmiştir. Ta ki Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine kadar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Haliç'i nereden nereye getirdiğini bilmeyen yok. Yapılan çalışmalarla Haliç adeta yeniden hayata dönmüştür."



O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hayalinin olduğuna vurgu yapan Turhan, "Bunu çoğu kimseler bilmez. O da tersaneler bölgesini tarihine yakışır bir yapıya kavuşturmaktır. Aradan 25 yıl geçti. Kısmet bu güneymiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın fikir ve emirleriyle tarih kokan bu bölge, ilimin, bilimin, sanatın, kültürün, turizmin merkezi olacak." dedi.



"Haliç eski ihtişamına ve zenginliğine kavuşacak"



Projenin tamamlanmasıyla Haliç bölgesinin eski ihtişamına ve zenginliğine kavuşacağını vurgulayan Turhan, şunları söyledi:



"Bu günleri bizlere gösterdiği için Rabbimize şükrediyoruz. Temelini atacağımız proje kapsamında asırlarca tersane olarak işleyen taş kızak ve Camialtı tersane alanları 'Tersane İstanbul' adıyla yeni bir hüviyete bürünecek. Bu projeye çok önceden başlanacaktı. Malumunuz birtakım engeller ortaya çıktı ve inişli çıkışlı devam eden süreç henüz noktalandı. Engeller çıkmayıp her şey planlandığı gibi gitseydi, bugün burada tarihle iç içe muhteşem tesisler bizleri karşılıyor olacaktı. Bundan sonrasını kayıp hanesine yazmayacağız inşallah."



Projenin yap-işlet-devret modeliyle ihale edildiğini ve binlerce kişiyi istihdam edeceğini belirten Turhan, "Yüklenici firma yapım süresince her yıl 3 milyon dolar, işletme süresince her yıl 30 milyon dolar da devlete kira ödeyecek. Yatay mimarının esas alındığı Tersane İstanbul Projesi'nde meydanlardan müzelere, otellerden yat limanlarına çok önemli yapılar olacaktır. Proje 238 dönümlük bir alanı kapsıyor. Alan içerisinde camiden şadırvana, ağaçlardan hamama, ne kadar kültürel miras ve tabiat varlığı bulunuyorsa tamamı muhafaza edilecek." dedi.



"Projeyi öngörülen takvim içerisinde tamamlayacağız"



Turhan, projenin İstanbul'un en çok turist çeken Tarihi Yarımada bölgesine yakınlığıyla büyük avantaj elde ettiğini de dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Tersane İstanbul, tarihi, kültürel, turistik ve mimari varlıklarıyla cazip bir yaşam merkezi olarak yeniden hayat bulduğunda inşallah her yıl milyonlarca turistin gözde mekanı olacak. Tersane İstanbul, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul şaheserler arasında yer alacaktır. Projeyi öngörülen takvim içerisinde tamamlayacağız. Burası bittiğinde binlerce kişinin ekmek kapısı olacak. Bu projenin bu güne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım da, projenin ihale sürecinde isminin "Haliç Port" olduğunu belirterek, "Şimdi Tersane İstanbul olmuş. Daha da güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz bu bölge buram buram tarih, kültür ve medeniyetimizin izlerini taşıyor." ifadelerini kullandı.



Tersanenin kurulduğu dönemdeki adının Tersane-i Amire olduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Diğer adıyla İstanbul Tersanesi sonraki yıllarda Haliç Tersanesi, Camialtı Tersanesi olarak yıllarca hizmet etti. Türk gemisinin kalbi uzun yıllar burada attı. Devletimizle, milletimizle 558 yıl burada bu tersaneler gemi üretti, hizmet etti. Burası aynı zamanda Türkiye'nin bir denizcilik okulu. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaat Fakültesinde mühendislik eğitimi alırken buralarda staj yaptım. On binlerce ustanın, kalfanın, işçinin alın teri var burada. Gemilerle ilk defa burada tanıştım. Burası benim için özel bir yer. Değerli kardeşim İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile beraber 9 yılımız geçti. Buranın her karışında emeğimiz var, çalışmamız var. Gemi mühendisliğine burada başladım. Ne tarafa baksam bir hatıra canlanıyor."



Bugünün tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Yıldırım, "558 yıl sonra bu bölge artık İstanbul'un bilim, kültür, sanat merkezi haline gelecek. Daha önce kıyılarda gemicilerin sesleri yankılanan tersaneler bölgesi, bugün; sanatın, ticaretin, İstanbul'un yaşam alanı haline geliyor. Üstelik bunu yaparken tarihimiz de korunuyor, yaşatılıyor." dedi.



Yıldırım, "İktidarlarımızın geliştiren, büyüten gücünü burada da hissediyoruz. Tarihi hatıraları koruyacak Camialtı Tersanesi kültür, turizm ve yaşam merkezi Haliç Tersanesi de aynı zamanda bir denizcilik ve bilim merkezi olacak. Burada yapılacak tesislerle İstanbul'un turizm gelirleri önemli ölçüde artmış olacak. Bütün bunlar yapılırken çevreye duyarlı bir proje yürütülecek. Yeşil alanlar korunacak. Tarihi ve kültürel doku mutlaka korunacak. Tersanenin alameti farikası olan büyük vinçler örnek olarak duracak. Çorlulu Ali Paşa Camisi gibi eserler ihya edilecek." ifadelerini kullandı.



"Tüm Haliç kıyılarını Yeşil Ağ projemiz çerçevesinde yayalara açacağız"



Binali Yıldırım, "Şimdi eğer İstanbullular teveccüh gösterir bizi seçerse ne yapacağız? Geçmiş yapılanlarla övünmek yetmiyor. Geleceğe de bazı eserler bırakmak gerekiyor. Tarihi tüm Haliç kıyılarını Yeşil Ağ projemiz çerçevesinde kesintisiz olarak yayalara, yani İstanbullulara açacağız. Öncelik sahil vatandaşların. Sahili kapatmak yok Fettah (Tamince) Bey, kapatırsanız hemen çitlerini söker atarız. Haliç'in her iki tarafı yaşam alanı haline gelecek." şeklinde konuştu.



Proje sayesinde Haliç'in bir geçim merkezi olacağını da kaydeden Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Hem de bir geçim merkezi olacak. Aynı zamanda da çekim merkezi olacak. Binlerce insan hizmet sektöründe iş, AŞ sahibi olacak. Tarihi ihya ederek geleceği inşa ediyoruz. Dün aziz İstanbul'un umuduyduk. Bugün de umut biziz. Yarın da biz olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz eserlerimizle konuşuyoruz. Yok etmiyoruz, yaşatıyoruz. Dün Haliç'te gemilerimiz üretiliyordu, bügün de Tuzla'da, Yalova'da, Gölcük'te yine gemiler yapılıyor. Dün yelkenliler, kadırgalar yapılıyordu, bugün harp gemileri, denizaltılar, destroyerler, büyük tankerler ve yük gemileri yapılıyor. Bahane üretmiyoruz, iş yapıyoruz. Sloganımız 'Ya yol bul, ya yol ver ya da yoldan çekil'. Motoru soğutmaya zamanımız yok. Cumhuriyetin 100'üncü yıl hedeflerine ulaşmak için yapacağımız daha çok iş var."



"Haliç dünyanın çekim merkezi haline gelecek"



İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ise projenin yapıldığı alanın tarihi önemine değinerek, Haliç'in tarihi mirasın saklı olduğu Galata-Pera ve Fatih'in buluştuğu bir yer olduğunu söyledi.



1910 yılına kadar Türk Bahriyesi'ne, bilim ve sanayisine hizmet veren Haliç Tersanesi'nin yeniden cazibe kazanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Uysal, Haliç'in bu büyük projeyle İstanbul'un ekonomisine, kültürüne, sanatına ve turizmine daha çok hizmet edeceğini aktardı.



Projeye ilişkin bilgiler de veren Uysal, "Kongre merkezleri, müzeler, sergi ve gösteri alanları, bilim ve sanayi atölyeleri, Haliç Kültür Vadisinin en önemli eserleri olacak. Haliç'i, limanı ve otelleriyle turizmin kalbine yerleştiren Tersane İstanbul şehrimize çok yakışacak ve Haliç, eskiden olduğu gibi sadece İstanbul'un değil, dünyanın çekim merkezi haline gelecek." diye konuştu.

