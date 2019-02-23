Tersane İstanbul Temel Atma Töreni - Binali Yıldırım (1)
31 dakika önce
- Salondan görüntüler AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
- Salondan görüntüler AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:39 Kaynak: AA
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