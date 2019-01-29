Son Dakika Haberleri: Tersaneci Norveç’te çıkış yolu arayacak

Tersaneci Norveç’te çıkış yolu arayacak

57 dakika önce

Gemi ihracatında büyük kayıp yaşayan tersaneler umudunu Norveç'te yapacakları görüşmelere bağladı.

Tersaneci Norveç’te çıkış yolu arayacak, System.String[]
Gemi ihracatında büyük kayıp yaşayan tersaneler umudunu Norveç'te yapacakları görüşmelere bağladı. Gündemin ana maddesi teminat mektubu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:22 

Norveç, Ekonomi
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