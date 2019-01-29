Tersaneci Norveç’te çıkış yolu arayacak
57 dakika önce
Gemi ihracatında büyük kayıp yaşayan tersaneler umudunu Norveç'te yapacakları görüşmelere bağladı.
Gemi ihracatında büyük kayıp yaşayan tersaneler umudunu Norveç
'te yapacakları görüşmelere bağladı. Gündemin ana maddesi teminat mektubu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:22
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