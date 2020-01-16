Tersanede iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tersanede iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Tersanede iş kazası: 1 yaralı

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki tersanede meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Tersanede iş kazası: 1 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki tersanede meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.


İş kazası Ereğli ilçesi Gülüç beldesi mevkisindeki tersaneler bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre Recep Y. (40) çalıştığı sırada kafasını metal bir parçaya çarpması sonucu düşerek yaralandı. İş yeri yetkililerine haber verilmesi sonrası 112 sağlık ekipleri tersaneye gelerek yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptı. Yaralı işçi daha sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Recep Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.


Savcılık kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Gülüç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Müge Anlı'nın programına çıkan çete lideri, canlı yayında gözaltına alındı
Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 02:19:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tersanede iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]