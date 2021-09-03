Tersanede iş kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir gemi tersanesinde çalışan işçi yüksekten düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı tersaneler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gemi tersanesindeki bir firmada çalışan E.B.(46), dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düşerek yaralandı. E.B.'nin düştüğünü gören mesai arkadaşları E.B.'nin yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK