Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti

09.03.2022 00:39

Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybettiYALOVA Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersane işçisi çalıştığı iskeleden denize düşerek hayatını kaybetti.

Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti

YALOVA Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersane işçisi çalıştığı iskeleden denize düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki firmada kaynak ustası olarak çalışan 28 yaşındaki A.C dengesini kaybederek çalıştığı iskeleden denize düştü. İşçinin cansız bedenine deniz polisi ulaştı. A.C'nin cansız bedeni sonrasında Yalova Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti
Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti
Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti

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Yalova, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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