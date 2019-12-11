Tersanede korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tersanede korkutan yangın - Son Dakika

Tersanede korkutan yangın

6 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bir tersanenin boya deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde bir tersanenin boya deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Yalova'nın Altınova ilçesi tersaneler bölgesinde bulunan Cemre Tersanesi'nin boya deposunda sabah 08.30 sularında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi tersane personeli yaptı. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonrasında kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - YALOVA

Altınova, Yalova, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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