Tersanede Liberya bayraklı gemide çıkan yangın söndürüldü

Yangın gece yarısı Altınova ilçesinde bulunan Sefine Tersanesi 'ndeki Liberya bayraklı 'SIYA' isimli gemide çıktı. Boş olan ve tersanede bakımı yapılan gemide çıkan yangına, denizden 5 römorkör ile karadan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Liberya, Yalova, Güncel, Son Dakika

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