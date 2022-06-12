Tersanede Liberya bayraklı gemide çıkan yangın söndürüldü (2)

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede bulunan ve gece yangın çıkan Liberya bayraklı gemideki soğutma çalışmaları sürüyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, boş olan konteyner gemisindeki yangının makine dairesinde çıktığı belirtilerek, "Yalova Altınova'da boş vaziyette bulunan Sıya isimli konteyner gemisinin makine dairesindeki yangın, Nene Hatun gemimiz, Şark römorkörümüz, bölgede bulunan diğer römorkörler ve kara itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor" denildi.

Kaynak: DHA

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