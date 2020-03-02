Tersanede yangın - Son Dakika
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Tersanede yangın

6 saat önce

Yalova'nın Altınova bölgesindeki tersaneler bölgesinde bakım ve onarımı yapılan İDO'ya ait 'Karamürsel' adlı arabalı vapurda yangın çıktı.

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Yalova'nın Altınova bölgesindeki tersaneler bölgesinde bakım ve onarımı yapılan İDO'ya ait 'Karamürsel' adlı arabalı vapurda yangın çıktı. Yangında vapurun yolcu bölümünde hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Eskihisar-Topçular hattında çalışan İDO'ya ait Karamürsel arabalı vapuru, bakım ve onarımının yapılması için Altınova tersaneler bölgesinde havuza alındı. Burada başlatılan çalışmalar esnasında kaynaktan sıçrayan bir kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde geminin yaşam ve yolcu bölümlerini saran alevlere Altınova İtfaiyesi ekipleri müdahale ettiler. Yaklaşık 45 dakika süren bir çalışma sonrasında söndürülen yangında hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir yaralanma ya da ölüm olayının yaşanmadığı belirtildi. - YALOVA

İstanbul Deniz Otobüsleri, Karamürsel, Altınova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:45 Kaynak: İHA
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