Tersanede Yangın: 6 Yaralı

İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.

İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 6 çalışan yaralandı. Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yapılan çalışma sırasında kazan dairesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edildi. Yangın söndürülürken, 6 çalışan hafif şekilde yaralandı.



(İHA)

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