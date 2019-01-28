Tersanede Yangın: 6 Yaralı
9 dakika önce
İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.
İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 6 çalışan yaralandı. Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yapılan çalışma sırasında kazan dairesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edildi. Yangın söndürülürken, 6 çalışan hafif şekilde yaralandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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