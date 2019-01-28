Son Dakika Haberleri: Tersanede Yangın: 6 Yaralı

Tersanede Yangın: 6 Yaralı

9 dakika önce

İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.

Tersanede Yangın: 6 Yaralı, System.String[]
İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 6 çalışan yaralandı. Tuzla Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yapılan çalışma sırasında kazan dairesinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerince kısa sürede müdahale edildi. Yangın söndürülürken, 6 çalışan hafif şekilde yaralandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

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