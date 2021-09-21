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Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada - Son Dakika

Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada

21.09.2021 17:39

Tuzla'da geçtiğimiz hafta bir tersanede çalışma yapan 8 işçinin zehirlenme olayında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, zehirlenerek yerde yatan işçileri kurtarmaya giden diğer işçilerden birinin elektrik akımına kapıldığı anlaşılıyor.

Tuzla'da bulunan bir tersanede 14 Eylül Salı günü saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre çalışma yapan işçilerden sekizi, çalışma sırasında iş yerinde sızan gazdan dolayı fenalaştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlendiği belirlenen Y.U, İ.K, N.A, T.Ö, T.E, E.G, A.K. ve C.A. isimli işçiler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

YARDIMA GELEN İŞÇİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Öte yandan zehirlenerek fenalaşıp yere düşen işçilerin yardımına giden başka bir işçinin de o sırada elektrik akımına kapılarak yaralandığı iddia edildi. Geçtiğimiz hafta yaşanan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Zehirlenip yere düşen işçilerin yardımına giden bir işçinin elektrik akımına kapıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 işçi, asansör ile aşağı inerek yerde yatan yaralı işçilere müdahale ediyor. Yaralı işçilerin asansöre taşındığı esnada başka bir işçiye elektrik çarpıyor. Diğer bir görüntüde ise yerde yatan yaralı işçilere çevredekiler tarafından müdahale ediliyor.

Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada
Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada
Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada
Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada

Eylül, Tuzla, Salı, işçi, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tersanede zehirlenen 8 işçiye yardıma giden işçi, elektrik akımına kapılmış! O anlar kamerada - Son Dakika
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