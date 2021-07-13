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Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ - Son Dakika

Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ

13.07.2021 17:02

Son dakika haberleri: İZMİR'in Aliağa ilçesinde, gemi sökümü sırasında işçilerden Yılmaz Demir'in (55) öldüğü, Oğuz Taşkın'ın (30) yaralandığı patlama sonrası detaylar ortaya çıktı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, gemi sökümü sırasında işçilerden Yılmaz Demir'in (55) öldüğü, Oğuz Taşkın'ın (30) yaralandığı patlama sonrası detaylar ortaya çıktı. Oğuz Taşkın'ın can havliyle güverteye çıkıp, "Yılmaz ağabey aşağıda" dediği öğrenildi. Patlamanın ise, ilk belirlemelere göre tahliye pompalarından çıkan gazdan kaynaklandığı öğrenildi. Yılmaz Demir'in cenazesi, ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'ndeki gemi söküm bölgesindeki bir tersanede meydana geldi. Tersanede yolcu gemisinin sökümü sırasında patlamayla yangın çıktı. Olay sırasında çalışan işçilerden Yılmaz Demir (55) ile Oğuz Taşkın, alevler arasında kaldı. Diğer işcilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu işçilerden Yılmaz Demir'in yaşamını yitirdiği, Taşkın'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Oğuz Taşkın, ambulansla önce Aliağa Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Taşkın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Demir'in cenazesi ise, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. İki işçinin, geminin karaya çıkarılması için kıç bölümüne dolan suyu boşaltmada kullanılan tahliye pompalarını çalıştırmak için dümen dairesine girdikleri, bu sırada pompadan çıkan gaz sebebiyle tepkime geliştiği ve patlamanın yaşandığı belirtildi. Patlamanın etkisiyle Yılmaz Demir yanarken, ağır yaralanan Taşkın'ın kendisini can havliyle kendisini güverteye attığı ortaya çıktı. Taşkın,'ın güverteye çıktıktan sonra, 'Yılmaz ağabey aşağıda' diye bağırdığı da öğrenildi.

AİLE CENAZEYİ TESLİM ALDI

Yılmaz Demir'in cenazesi ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Evli ve 3 çocuk babası Demir'in Aliağa'da Merkez Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkili firma olaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Firma tarafından yapılan açıklamada, "Firmamız bünyesindeki gemi söküm tesislerinde yaşanan elim olay hepimizi derinden üzmüştür. Sökülmek üzere tesisimizde bulunan gemide henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple gerçekleşen patlama neticesinde 1 işçi hayatını kaybederken, bir işçimiz de yaralanarak İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yanık ünitesinde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili teknik ve adli inceleme devam ederken, firmamız yetkili makamlarla tam iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Elim olayda hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve metanet, yaralı işçimiz için de acil şifalar dilerken; bizleri derinden yaralayan bu elim kazada hayatını kaybeden ve yaralanan işçi kardeşlerimizin ailelerinin her aşamada yanında olduğumuzu bildiririz. Kazayla ilgili gerekli araştırmalar tamamlandıktan sonra detaylı açıklama kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

İHMAL İDDİASI

Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye, Depo ve Antrepo İşçileri Sendikası Bölge Temsilcisi Halis Güzeler (56), meydana gelen olayda ihmaller olduğunu ileri sürdü. Güzeler, "Bu bir iş cinayetidir. Gemi söküm işverenlerinin gerekli duyarlılığı göstermedikleri kanısındayım. Tedbirlerin eksik olduğunu düşünüyorum. Bundan 6 yıl önce çok benzer bir kaza yine Aliağa'da yaşanmıştı. Oldukça ilkel bir yöntemle geminin karaya çıkarılması için 2 işçi tehlikeli bir şekilde görevlendirilmiş. O sırada nasıl olduysa patlama oluyor. Yılmaz Demir tanınmaz hale gelirken, Oğuz Taşkın ise ağır yaralandı. Bu kazalar önlenemez kazalar değil. Bu olayda bir ihmal var. Artık gerekli önlemlerin alınması ve bu olayda suçluların yargı önünde hesap vermesi gerekiyor" dedi.

2013'TE DE 10 İŞÇİ ZEHİRLENMİŞ, 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Aliağa'da meydana gelen olay, yine ilçede sökülen ve 1980'li yıllara damgasını vuran 'Aşk Gemisi'ne sahne olarak kullanılan 'Quail Cruises' adlı kruvaziyer gemisini akıllara getirdi. 10 Ağustos 2013 tarihinde geminin kıç bölümündeki suyu boşaltmak için makine dairesine giren 10 işçi pompadan çıkan gazdan zehirlenmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Doğan Balcı ve Davut Özdemir hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ
Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ
Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ
Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ
Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ
Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ
Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ
Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ
Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ
Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ
Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ
Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ
Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ

Patlama, Aliağa, İzmir, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! TERSANEDEKİ PATLAMA TAHLİYE POMPALARINDAN ÇIKAN GAZDAN KAYNAKLANMIŞ - Son Dakika


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