Tersanedeki Yangında Bilanço Ağırlaşıyor: 2 Ölü, 11 Yaralı
51 dakika önce
İstanbul Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandıralı gemide yangın çıktı.
İstanbul Tuzla
'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong
bandıralı gemide yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi de yaralandı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangın, 110 İtfaiye
ekiplerince söndürülmüştür. Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralanmıştır. Tersanedeki yangında yaralananların tedavileri bölgedeki hastanelerde yapılmakta olup, olayla ilgili incelemeler devam etmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:11 Kaynak: İHA
Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı
İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı
CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek
Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!