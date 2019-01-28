Son Dakika Haberleri: Tersanedeki Yangında Bilanço Ağırlaşıyor: 2 Ölü, 11 Yaralı

Tersanedeki Yangında Bilanço Ağırlaşıyor: 2 Ölü, 11 Yaralı

51 dakika önce

İstanbul Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandıralı gemide yangın çıktı.

İstanbul Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandıralı gemide yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi de yaralandı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangın, 110 İtfaiye ekiplerince söndürülmüştür. Yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi yaralanmıştır. Tersanedeki yangında yaralananların tedavileri bölgedeki hastanelerde yapılmakta olup, olayla ilgili incelemeler devam etmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

İstanbul, Tuzla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuzla'da, Tersanedeki Bir Gemide Yangın Çıktı! 8 Kişi Yaralandı İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı

CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 19:02:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tersanedeki Yangında Bilanço Ağırlaşıyor: 2 Ölü, 11 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]