Son Dakika Haberleri: Tersten girdiği kavşakta tır'la çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı
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Tersten girdiği kavşakta tır'la çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

23 dakika önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün ters şeritten kavşağa girdiği otomobil, TIR'la çarpıştı.

Tersten girdiği kavşakta tır'la çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün ters şeritten kavşağa girdiği otomobil, TIR'la çarpıştı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kazaya neden olan otomobil sürücüsü, olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ise bir binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, dün gece, Ankara- İzmir karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Şükrü Gökdemir yönetimindeki 47 PJ 460 plakalı TIR, kavşağa ters şeritten girerek karayoluna çıkmak isteyen sürücünün kullandığı otomobille çarpıştı. O anlarda otomobil sürücüsü önce araçtan indi, sonra tekrar aracına binerek kaza yerini terk etti. Kamyonun da ön tarafında hasar oluşan kazayı görenler ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis inceleme yaptı. Kaza yerini terk eden aracın 64 DU 942 plakalı otomobil olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada otomobil, kaza yerine yaklaşık 850 metre mesafede, şehir merkezindeki bir arsada terk edilmiş halde bulundu. Otomobil, çekiciyle, bulunduğu yerden kaldırılarak yediemin deposuna götürüldü. Otomobili kimin kullandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntüde, kazaya karıştığı tespit edilen otomobilin, kavşağa ters istikametten girdiği ve beklemeden karayoluna çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:49 Kaynak: DHA
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