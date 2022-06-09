Tertemiz Akşehir için yürüdüler - Son Dakika
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Tertemiz Akşehir için yürüdüler

09.06.2022 16:03
Tertemiz Akşehir için yürüdüler

Çevre Haftası kapsamında Akşehir Belediyesi, Konya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürüyüş düzenlendi.

Çevre Haftası kapsamında Akşehir Belediyesi, Konya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında başlayan bir yürüyüşte öğrenciler, ellerindeki çevre ve temizlik pankartları, "Tertemiz Akşehir" sloganıyla vatandaş ve esnafın dikkatini çekmeye çalıştı.

Akşehir Kültür Merkezi'nde son bulan yürüyüş sonrasında kültür merkezi fuaye salonundaki çevre ve sıfır atık konulu serginin açılışı yapıldı. Öğrencilerin atık ürünlerden yaptıkları ürünler dikkat çekti.

Konya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak çevre, sıfır atık, geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında eğitim verildi.

Çevre ve geri dönüşüm konulu resim yarışmasında derece yapan öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Durgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, bazı kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, İklim Değişikliği, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

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