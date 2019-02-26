Tertemiz Bir Gelecek İçin Geri Dönüşüm
30 dakika önce
Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından İlçe sınırları içerisinde bulunan işletmeler, okullar ve sağlık kuruluşlarında biriktirilen bitkisel atık yağlar toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.
Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde, daha temiz çevre, daha sağlıklı gelecek ve daha yaşanabilir Samandağ amacı ile çalışmalarını gerçekleştiren Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, atık yağları toplamanın yanı sıra atık yağların lavabolara dökülmemesi, korsan satıcılara verilmemesi ve doğaya zarar vermeden bertaraf edilmek üzere geri dönüşüme kazandırılması için bilinçlendirme çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Samandağ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Suat Berber,Bitkisel atık yağların Geri Dönüşüme kazandırılması gerektiğini belirterek böylelikle Atık yağların bir çevre sorunu olmaktan çıkarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağını dile getirdi.
Berber; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in daha temiz çevre ve daha yaşanabilir bir Samandağ hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bitkisel Atık Yağların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla sürdürdüğümüz geri dönüşüm kampanyamız kapsamında İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işletmelerde biriktirilmiş olan '1630 litre' bitkisel atık yağ Belediye ekiplerimizce toplandı. Atık yağları biriktirerek geri dönüşüme kazandırma noktasında duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:13 Kaynak: Bültenler
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