Terter'de sığınaklarda yaşayan halk evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Terter bölgesinde günlerdir sığınaklarda yaşamını sürdüren halk, evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan Ateşkes Anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, savaş nedeniyle sığınaklarda yaşayan halk evlerine dönmeye başladı. Kent merkezindeki sığınaklardan yeni kasaba mevki'indeki evlerine dönen vatandaşlar bir yandan evlerini temizlerken, bir yandan savaşın açtığı yaraları sarıyor. Bölge halkı evlerinin kırılan camlarının yerine plastik çekerek soğuk havadan korunmaya çalışıyor. Savaşın bitmesiyle evlerine dönen siviller, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek hayatın normale dönmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Ateşkes anlaşmasının ardından evlerine döndüklerini ifade eden Babek Hasanov, "Yaklaşık 4 gündür evimizdeyiz. Her şey yolunda, Allah(c.c.), Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, Erdoğan ve ordumuzdan razı olsun. Her şey yolunda, herkes evinde işlerine devam ediyor. Annemi güvenli bir sığınağa göndererek, bende buralardaydım. Cumhurbaşkanımız Aliyev ve Erdoğan, bu çalışmaları yaptıktan sonra ailemle birlikte evimize geri döndük" diye konuştu.

Evdeki tamir işlerinin bitmesiyle çocuklarını da evine getireceğini söyleyen Kardeşhan Novruzov, "Saldırılarda, evimizin pencereleri kırıldı, duvarlar ve balkonda hasarlar oluştu. Şimdilik pencerelerimizi tamir ediyoruz. 40 günden fazladır evimizden çıkmıştık ama arada bir evimize gelerek durumunu kontrol ediyorduk. Hava soğuk olduğu için şimdilik ailemizi getirmedik ama buradaki tamir işleri bittikten sonra ailemizde getireceğiz" dedi. - TERTER