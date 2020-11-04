Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor

04.11.2020 10:41

Ermenistan ordusunun roket saldırılarının hedefindeki Azerbaycan'ın Terter kentinde bulunan siviller, 39 gündür can güvenlikleri için sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ermenistan ordusunun roket saldırılarının hedefindeki Azerbaycan'ın Terter kentinde bulunan siviller, 39 gündür can güvenlikleri için sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Azerbaycan'ın Terter kenti Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle adeta hayalet şehre döndü. Kent sakinlerinin bir kısmı, saldırıların başladığı 27 Eylül'den bu yana 39 gündür sığınaklarda kalarak can güvenliklerini sağlamaya çalışıyor. Diğer bir kısmı ise çatışma bölgesinden uzak bölgeleri daha güvenli buldukları için farklı yerleşim yerlerine göç ediyor. Ermenistan'ın saldırılarına maruz kalan siviller, televizyondan haberleri izleyerek savaşın gidişatını yakından takip ediyor. Savaş mağduru siviller, vakitlerini sohbet ederek, çay içerek, yemek yaparak geçiriyor. Öte yandan siviller Azerbaycan ordusunun Karabağ'ı alabilmesi için Kuran okuyarak, dualar ediyor.

"SAVAŞ BİTENE BURADA KALACAĞIZ"

Savaşın başladığı günden berri sığınaklarda kaldıklarını belirten Eldar Şamilov, "3 yıldır Terter kentinin bu bölgesinde kalıyoruz. 27 Ekim'de savaş başladıktan bu yana hiç bir yere gitmedik, burada sığınaklarda yaşıyoruz. Burada şartlar şükürler olsun iyi durumda. Hiç bir zorluğumuz yok. Sonuna kadar burada dayanacağız, yaşayacağız. Ulusumuz, dayanıklı bir ulus. Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'in de dediği gibi; Şaklaban Paşinyan bizim topraklarımızdan çıksın. Bizim iyi, güçlü, şanlı ordumuz var. Allah onların yardımcısı olsun. İlham Aliyeve can sağlığı versin. Karabağ Azerbaycandır. Karabağ uğrundan vuruşuyoruz. Topraklarımızı işgalden kurtaracağız" diye konuştu.

(Kamil Nadirli - Aykut Zor/İHA)

Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor
Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Azerbaycan, Ermenistan, Savaş, Roket, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Terter'deki siviller 39 gündür sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika


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