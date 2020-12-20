Terzi, 100 kişiden topladığı 20 milyon lirayla ortadan kayboldu (2) - Son Dakika

Terzi, 100 kişiden topladığı 20 milyon lirayla ortadan kayboldu (2)
20.12.2020 17:27
BALIKESİR'DE YAKALANDIİzmir'in Tire ilçesinde, yüksek kar payı vaadiyle yaklaşık 100 kişiden topladığı 20 milyon lira ile ailesini de alarak ortadan kaybolduğu ileri sürülen terzi Mustafa B.'nin polis Balıkesir'de olduğunu belirlendi.
BALIKESİR'DE YAKALANDI
İzmir'in Tire ilçesinde, yüksek kar payı vaadiyle yaklaşık 100 kişiden topladığı 20 milyon lira ile ailesini de alarak ortadan kaybolduğu ileri sürülen terzi Mustafa B.'nin polis Balıkesir'de olduğunu belirlendi. Mustafa B., kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, oğlu Fatih B. ile gözaltına alındı. Baba-oğul Tire'ye getirildi. Polisteki ilk ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Kaçmadım ve kimseyi dolandırmadım" diyen Mustafa B. ile oğlu Fatih B., adliyeye sevk edildi.
Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir),
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