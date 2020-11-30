Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu - Son Dakika

Kayseri'de yaşayan elektrik elektronik mühendisi Osman Arık, babasından devraldığı, banknot ve madenilerden oluşan para koleksiyonunu aradan geçen uzun yıllara rağmen devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sarız ilçesinde terzilik yapan babasının 1990 yılına kadar müşterilerden aldığı paralardan biriktirerek oluşturduğu koleksiyonu devralan Arık, yaklaşık 30 yıldır baba mirasına gözü gibi bakıyor.

Babasından devraldığı para koleksiyonunu ilk günkü heyecanla muhafaza eden Arık, Cumhuriyet Dönemi'ne ait paralardan oluşan koleksiyonu 3 yıldır profesyonel koleksiyoner olarak geliştirmeye çalışıyor.

Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi için koleksiyondaki her paranın ayrı bir manevi değeri olduğunu söyledi.

Uzun yıllar amatör olarak koleksiyonerlik yaptığını belirten Arık, şunları kaydetti:

"Profesyonel olarak 3 yıldır koleksiyonla ilgileniyorum. İlk zamanlar paranın nasıl istiflenmesi gerektiğini nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini bilmediğimiz için kağıt paraları kitap aralarında madeni paraları da toplu olarak muhafaza ediyorduk. Bu şekilde sağlıklı olmayacağını düşünmeye başladım ve araştırma yapınca da profesyonel yapmaya başladım. Profesyonel olarak yapmaya başlayınca da hangi paranın ne zaman basılamaya başlandığını değerinin ne olduğunu nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini öğrendik. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Cumhuriyet Dönemi kağıt, madeni ve hatıra paralarını biriktiriyorum."

Koleksiyonerliğin bir tutku olduğunu anlatan Arık, koleksiyonu tamamlamaya çalışırken eşinin ve çocuklarının kendisine her zaman destek olduğunu dile getirdi.

Koleksiyonda yer alacak paraları temin etmenin farklı yolları olduğunu aktaran Arık, "Elimde kağıt, madeni ve hatıra olmak üzere 1000'e yakın para var. Bunların içerisinde tarihi açıdan bizim için dönüm noktası olan paralar var." dedi.

Elindeki koleksiyonu tamamladıktan sonra, Osmanlı paralarından oluşan bir koleksiyon da oluşturmak istediğini ifade eden Arık, böylece bu mirası gelecek nesillere aktarmak istediğini vurguladı.

"Babam benimle gurur duyuyor"

Emanetine sahip çıktığı babasının kendisiyle gurur duyduğunu aktaran Arık, şöyle devam etti:

"Babam benimle gurur duyuyor. Amatör olarak devraldığım koleksiyonunu profesyonelliğe taşımam, ilerletiyor ve yaşatıyor olmam babamı çok mutlu ediyor. Her konuşmamızda koleksiyonu soruyor, bakıp inceliyor. Böyle olunca ben de mutlu oluyorum. Hedefim, inşallah oğlumun da hevesi olursa bunu, ona aktarmak istiyorum hatta bir marka oluşturmak istiyorum. Koleksiyonu oğluma devretmek, böylece gelecek nesilleri aydınlatmak istiyorum ayrıca her paranın ayrı bir değeri ayrı bir yaşanmışlığı var ama benim için babamın bana karne hediyesi olan 7. emisyon 20 bin lira çok değerli."

Arık, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın koleksiyonerlere yardımcı olduğunu ve önemli faydalar sağladığını da sözlerine ekledi.