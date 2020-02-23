Terzi çırağı olarak başladığı mesleğinde moda tasarımcısı oldu - Son Dakika
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Terzi çırağı olarak başladığı mesleğinde moda tasarımcısı oldu

16 dakika önce

ADANA'da annesinin terzi dükkanında çırak olarak mesleğe başlayan Olcay Tuma (28), memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde kurduğu moda evinde tasarımcı oldu.

Terzi çırağı olarak başladığı mesleğinde moda tasarımcısı oldu, System.String[]

ADANA'da annesinin terzi dükkanında çırak olarak mesleğe başlayan Olcay Tuma (28), memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde kurduğu moda evinde tasarımcı oldu.

Annesi ve babası zamanında Adana'ya yerleşen ve kendisi de burada doğan Olcay Tuma, henüz çocuk yaştayken annesinin terzi dükkanında çırak olarak çalışmaya başladı. Mesleğini severek öğrenen ve giyim sektörüne merak saran Tuma, lise eğitimini ve üniversite eğitimi tekstil alanında okuyarak tamamladı.

Üniversitedeki eğitimini tamamlayan Tuma, memleketi Bingöl'ün Genç ilçesinde moda tasarım evi kurdu. Tuma,  tekstil hayatının bir parçası olduğunu ifade ederek, "Kendimi bildim bileli tekstil sektöründeyim. İlk olarak ilkokul yıllarında başladım. Annemin terzi dükkanı vardı. Koltuk ve çekyat örtüleri dikerdi daha çok, annemi görünce çok heveslenirdim, neden bende yapamayayım diye düşündüm. Okuldan geldikten sonra annemin makinasına oturup mesleği öğrenmeye başladım. Kendimi daha fazla geliştirdim herkes düz dikiş dikerken ben elbise dikerdim. Sonra üniversiteye başlayıp yine tekstil bölümünü okudum. Tekstil benim hayatımın bir parçası oldu. Adana'da bir süre tekstil fabrikasında çalıştım. Hayat şartları nedeniyle memleketime geldik. Burada tekstil üzerine 6 yıl boyunca kurs hocalığı yaptım. Kurs hocalığı döneminde öğrencilerime faydalı olmaya çalışıyordum. Onlara bir şeyler öğretmek beni mutlu ediyordu. Bir süre tekstil sektöründe çalıştıktan sonra ağabeyimin desteğiyle moda evimi açtım" dedi.


Bingöl, Adana, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:09 Kaynak: DHA
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